Многодетные из Тверской области стали лауреатами конкурса "Семья года"

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-16T13:52:46+03:00

В конкурсе участвовали 85 семей со всей страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имена победителей впишут в Национальную книгу-летопись "Семья года, Россия, 2019"

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Екатерина Викторовна и Петра Александрович Молчановы из Твери воспитывают шестерых детей. В 2019 году они вошли в список победителей Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья".

В конкурсе принимали участие все субъекты Российской Федерации. В список победителей вошли 85 семей: 22 стали лауреатами в номинации "Многодетная семья", 16 - "Молодая семья", 18 - "Сельская семья", 15 -"Золотая семья", 14 - "Семья - хранитель традиций".

Имена победителей впишут в Национальную книгу-летопись "Семья года, Россия, 2019"

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, такие мероприятия способствуют популяризации многодетных семей, повышению социальной значимости семьи, материнства и отцовства. Поддержка семей, сохранение традиционных ценностей являются важными составляющими в решении задач демографической политики.

ИСТОЧНИК KP.RU