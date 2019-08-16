Сотрудница магазина в Тверской области присвоила 24 тысячи рублей выручки

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-16T13:05:33+03:00

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С заявлением в дежурную часть МО МВД России "Ржевский" поступило от представителя одного из сетевых магазинов города Ржев Тверской области. Заявитель сообщил, что в ходе инвентаризации была выявлена недостача денежных средств на сумму более 24 тысяч рублей.

На месте происшествия в случившемся разбиралась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что к хищению причастна 27-летняя местная жительница, которая работала в магазине.

По статье "Присвоение или растрата" в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Задержанная находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU