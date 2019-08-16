2019-08-16T12:12:00+03:00
Происшествия

В Тверской области пожилой мотоциклист столкнулся с легковушкой

ДТП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожилой мотоциклист пострадал после столкновения с иномаркой Фото: пресс-служба УГИБД России по Тверской областиПожилой мотоциклист пострадал после столкновения с иномаркой Фото: пресс-служба УГИБД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 15 августа, на ул. Старицкая в Торжке Тверской области.

60-летний водитель, управляя мотоциклом "Triumph Niger Sport", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся в попутном направлении и совершавшей маневр поворота налево иномаркой "Форд Фьюжн", под управлением 31-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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