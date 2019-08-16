2019-08-16T12:24:09+03:00
Общество

Троллейбусы в Твери на три дня поменяют маршрут из-за перекрытия Волжского проезда

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы
Ольга ТРОФИМОВА
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На три дня в Твери закроют Волжский проездНа три дня в Твери закроют Волжский проездФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие выходные 17 и 18 августа ООО «Тверская генерация» планирует проведение аварийного ремонта теплотрассы на Волжском проезде. 19 августа будет восстанавливаться благоустройство на участке.

В связи с этим с 23:30 16 августа до 17:00 вечера 19 августа движение всех видов транспорта по Волжскому проезду на отрезке между улицами Советской и Новоторжской будет временно прекращено.

Объезд будет организован по прилегающим улицам в соответствии с временными дорожными знаками.

Также на период проведения ремонта изменятся маршруты троллейбусов №3 и №4. Они поедут до конечной остановки «1-я городская больница».

- По завершению ремонтных работ обычная схема движения будет восстановлена, - сообщили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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