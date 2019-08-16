Губернатор Камчатского края намерен организовать проверку авиаперевозчика из Тверской области
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин просит провести проверку в отношении авиакомпании, чей вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке. Соответствующую телеграмму он направил главе Росавиации Александру Нерадько.
Заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь провел рабочую встречу с руководителями профильных ведомств, контролирующих органов и региональными туроператорами.
- Нас, мягко говоря, настораживает та ситуация, которая сложилась сегодня на рынке авиаперевозок: практически кто угодно и как угодно может заниматься транспортировкой людей, - отметил Зубарь.
Напомним, ЧП произошло 13 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании ООО "Вертикаль-Т", зарегистрированной в Тверской области, совершил жесткую посадку в природном парке "Налычево".
Воздушное судно свершало перелет из поселка Козыревск в Долину гейзеров. На борту находились 22 пассажира, преимущественно туристы, и три члена экипажа. Пострадали пятеро.
Вертолет получил сильные повреждения и не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и Камчатская транспортная прокуратура проводят проверку по факту произошедшего.
Авиапроисшествие с вертолетом МИ-8 на Камчатке.Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива воздушного судна, техническая документация.
ИСТОЧНИК KP.RU