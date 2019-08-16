2019-08-16T09:07:30+03:00
Общество

В Тверской области организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности товаров для школьников

Консультации проводят специалисты регионального Роспотребнадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Консультации проводят специалисты РоспотребнадзораКонсультации проводят специалисты РоспотребнадзораФото: Татьяна Коркина
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Всероссийская тематическая горячая линия по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей будет работать в Тверской области с 19 августа по 2 сентября.

Тематическое консультирование по вопросам потребителей проведут специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Телефон "горячей линии": 8(4822) 32-35-98. Время работы по будням: с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. В круглосуточном режиме звонки принимаются по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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