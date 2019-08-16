2019-08-16T08:57:23+03:00
Звезды

Выставка декоративно-прикладного искусства петербургских мастеров открывается в Тверской областной картинной галерее

В экспозиции: текстиль, керамика, стекло, металл и многое другое
Ольга ТРОФИМОВА
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Передвижная выставка петербургских мастеров откроется в Императорском дворцеПередвижная выставка петербургских мастеров откроется в Императорском дворцеФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Передвижная выставка из Санкт-Петербурга «Мыслить в материале: текстиль, керамика, стекло, металл. Традиции ленинградской/петербургской школы» открывается в областной картинной галерее. В экспозиции будут представлены работы признанных и молодых мастеров декоративно-прикладного искусства, начиная с 1960-х годов до наших дней.

- Сегодня областная картинная галерея развивается как современный музейный центр мирового уровня, использует новые формы работы, вносит важный вклад в приобщение нашей молодежи к искусству», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В выставочный проект включены также предметы из фондов Елагиноостровского дворца-музея, Музея художественного стекла и авторских собраний Санкт-Петербурга. Узнать подробнее о творчестве ведущих художников Ленинградского завода художественного стекла и мастерах прикладного искусства можно будет из документальных фильмов, которые будут транслировать для посетителей.

Выставка откроется в 16:00 часов 16 августа и будет работать до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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