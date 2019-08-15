Выставка "Мои берега" Геннадия Угрюмова открывается в Твери

15 Авг. 22:53 2019-08-15T22:57:52+03:00

Выставка отрывается в Тверском городском музейно-выставочном центре. Фото: из архива ТГМВЦ

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16 августа в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки "Мои берега" Геннадия Угрюмова. Начало в 16.00.

Угрюмов Геннадий Геннадьевич – живописец, член Союза художников России с 2000 года. Родился он в 1958 году. Образование получил в Калининском художественном училище им. А.Г.Венецианова (1983 г.)

Участник выставок с 1980 года: областных и региональных. Его персональные выставки прошли в городах Весьегонск, Бежецк, Тверь, Череповец, Москва. Сегодня живет и работает в городе Весьегонске Тверской области.

Отдельная страница жизни и творчества Геннадия Угрюмова - США, штат Вашингтон, куда он выезжал в рамках культурного обмена по приглашению Восточно-Вашингтонского университета в 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU