Молодой водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине пострадавшего, в Тверской области
Авария произошла в Калининском районе
Виновник ДТП сбежал, бросив в машине пострадавшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобильная авария случилась вечером, 14 августа, на 41-м км автодороги Тверь-Рождественно-завод 1-е мая-Ильинское в Калининском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель (со слов пассажира), управляя автомобилем "Тойота", проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения, дорожные условия и опрокинулся на машине в кювет.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив в салоне пострадавшего 19-летнего пассажира. С травмами молодой человек был доставлен в больницу "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU