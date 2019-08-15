2019-08-15T20:43:03+03:00
Происшествия

Молодой водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине пострадавшего, в Тверской области

Авария произошла в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Виновник ДТП сбежал, бросив в машине пострадавшегоВиновник ДТП сбежал, бросив в машине пострадавшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобильная авария случилась вечером, 14 августа, на 41-м км автодороги Тверь-Рождественно-завод 1-е мая-Ильинское в Калининском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18-летний водитель (со слов пассажира), управляя автомобилем "Тойота", проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения, дорожные условия и опрокинулся на машине в кювет.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив в салоне пострадавшего 19-летнего пассажира. С травмами молодой человек был доставлен в больницу "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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