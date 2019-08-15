Губернатор Тверской области встретился с зампредом правительства РФ Виталием Мутко

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-15T17:48:28+03:00

В рамках диалога обсуждались экологические проекты, ЖКХ и газификация региона

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Встреча заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялась в правительстве РФ.

Представители власти обсудили вопросы реализации на территории Тверской области экологических проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», повышение эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства в Верхневолжье.

Виталий Мутко поддержал инициативу Игоря Рудени о выделении дополнительных средств на реконструкцию очистных сооружений и объектов питьевого водоснабжения в Тверской области.

Также были затронуты вопросы комплексного подхода к повышению эффективности газификации региона, модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах.

В завершение встречи Виталий Мутко принял предложение Игоря Рудени посетить Верхневолжье и осмотреть объекты, которые реализуются рамках национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU