2019-08-15T15:39:32+03:00
Общество

Новый светофор заработал на пересечении Коминтерна и Завидова в Твери

Объект установлен временно на время перекрытия Бурашевского путепровода
Ольга ТРОФИМОВА
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На участке действует схема объезда Фото: пресс-служба администрации ТвериНа участке действует схема объезда Фото: пресс-служба администрации Твери
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Новый светофорный объект заработал в Твери на пересечении улиц Коминтерна и Завидова 15 августа.

Напомним, что в связи в закрытием Крупского моста в данном районе изменилась схема движения транспорта. В соответствии с ней для автомобилистов запрещен левый поворот на Волоколамский проспект, проезжать там может только общественный транспорт.

Поехать с Коминтерна на Волоколамку можно через улицу Завидова и Университетский переулок. Эти улицы стаи главными и односторонними.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, автоматический регулировщик будет установлен на перекрестке вплоть до открытия Бурашевского путепровода, которое запланировано не позднее 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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