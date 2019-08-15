В Тверской области отправили в печь 157 килограммов санкционных яблок

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-15T15:01:33+03:00

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Санкционные фрукты были выявлены в ходе рейда, который провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с должностными лицами Тверской таможни, 14 августа.

Проверка проходила в одном из павильонов «Овощи-Фрукты» в Твери с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.

В павильоне специалисты обнаружили 157 кг свежих яблок неустановленного происхождения. Фрукты и тара были без маркировки, декларация о соответствии и другие сопроводительные документы также отсутствовали.

Вся растительная продукция изъята из оборота и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU