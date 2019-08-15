В Тверской области отправили в печь 157 килограммов санкционных яблок
Санкционные фрукты были выявлены в ходе рейда, который провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с должностными лицами Тверской таможни, 14 августа.
Проверка проходила в одном из павильонов «Овощи-Фрукты» в Твери с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.
В павильоне специалисты обнаружили 157 кг свежих яблок неустановленного происхождения. Фрукты и тара были без маркировки, декларация о соответствии и другие сопроводительные документы также отсутствовали.
Вся растительная продукция изъята из оборота и уничтожена.
ИСТОЧНИК KP.RU