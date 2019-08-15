2019-08-15T15:01:33+03:00
Общество

В Тверской области отправили в печь 157 килограммов санкционных яблок

Фрукты были неизвестного происхождения
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
157 кг санкционных яблок отправили в печь157 кг санкционных яблок отправили в печьФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Санкционные фрукты были выявлены в ходе рейда, который провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с должностными лицами Тверской таможни, 14 августа.

Проверка проходила в одном из павильонов «Овощи-Фрукты» в Твери с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.

В павильоне специалисты обнаружили 157 кг свежих яблок неустановленного происхождения. Фрукты и тара были без маркировки, декларация о соответствии и другие сопроводительные документы также отсутствовали.

Вся растительная продукция изъята из оборота и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24