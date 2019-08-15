В Тверской области обокрали баню жительницы Бологое

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-15T14:25:17+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 61-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что неизвестные взломали дверь, проникли в помещение бани и похитили имущество. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 26 и 30-лет.

За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU