В Тверской области обокрали баню жительницы Бологое
Ущерб составил 50 тысяч рублей
В Тверской области двое мужчин обокрали банюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 61-летняя местная жительница.
Женщина сообщила, что неизвестные взломали дверь, проникли в помещение бани и похитили имущество. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 26 и 30-лет.
За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU