2019-08-15T14:25:17+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали баню жительницы Бологое

Ущерб составил 50 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области двое мужчин обокрали банюВ Тверской области двое мужчин обокрали банюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 61-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что неизвестные взломали дверь, проникли в помещение бани и похитили имущество. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 26 и 30-лет.

За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24