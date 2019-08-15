Депутаты Тверской гордумы решают, куда потратить деньги, которые выделяли на строительство приюта для животных

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-15T13:18:24+03:00

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Вопрос строительства приюта обсудили на заседании постоянного комитета по социальной политике.

Тема строительства приюта для собак поднималась еще в прошлом году. Тогда была поддержана идея начать сотрудничество с некоммерческими организациями, которые занимаются содержанием животных. В частности, предлагалось расширить территорию уже существующего частного приюта «ЛАВ ЭНИМАЛС», что в поселке Большие Перемерки, и выделить средства на содержание вновь отловленных животных.

Из бюджета думцы выделили 6 миллионов рублей. Денег хватило бы на обустройство и содержание 100 животных в год. Отловом должен был заняться МБУ «Зеленстрой».

Позже выяснилось, что строить приют никто не спешит, средства остаются неосвоенными. Если их пустить на закупку оборудования и организацию отлова животных, то везти их будет некуда. Существующий частный приют переполнен, его владельцы не готовы за собственный счет решать проблемы города в столь большом масштабе.

На заседании постоянного комитета по социальной политике была представлена смета на 6 миллионов рублей на обустройство приюта, куда не входит содержание животных, и план мероприятий. Согласно последнему, работы планируют завершить в конце ноября, освоив все выделенные деньги на обустройство, не отловив за год ни одного безнадзорного животного.

Депутаты обратились за помощью к главе города Твери, попросив Алексея Огонькова взять под личный контроль строительство муниципального приюта. Насколько эффективно будут расходоваться средства посчитает Контрольно-счетная палата.

ИСТОЧНИК KP.RU