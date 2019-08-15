Депутаты Тверской гордумы решают, куда потратить деньги, которые выделяли на строительство приюта для животных
Вопрос строительства приюта обсудили на заседании постоянного комитета по социальной политике.
Тема строительства приюта для собак поднималась еще в прошлом году. Тогда была поддержана идея начать сотрудничество с некоммерческими организациями, которые занимаются содержанием животных. В частности, предлагалось расширить территорию уже существующего частного приюта «ЛАВ ЭНИМАЛС», что в поселке Большие Перемерки, и выделить средства на содержание вновь отловленных животных.
Из бюджета думцы выделили 6 миллионов рублей. Денег хватило бы на обустройство и содержание 100 животных в год. Отловом должен был заняться МБУ «Зеленстрой».
Позже выяснилось, что строить приют никто не спешит, средства остаются неосвоенными. Если их пустить на закупку оборудования и организацию отлова животных, то везти их будет некуда. Существующий частный приют переполнен, его владельцы не готовы за собственный счет решать проблемы города в столь большом масштабе.
На заседании постоянного комитета по социальной политике была представлена смета на 6 миллионов рублей на обустройство приюта, куда не входит содержание животных, и план мероприятий. Согласно последнему, работы планируют завершить в конце ноября, освоив все выделенные деньги на обустройство, не отловив за год ни одного безнадзорного животного.
Депутаты обратились за помощью к главе города Твери, попросив Алексея Огонькова взять под личный контроль строительство муниципального приюта. Насколько эффективно будут расходоваться средства посчитает Контрольно-счетная палата.
ИСТОЧНИК KP.RU