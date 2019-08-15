2019-08-15T12:49:15+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина убивал бывшую жену ножом и молотком

Подозреваемого задержали по "горячим следам"
Ольга ТРОФИМОВА
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Расследуется уголовное дело по статье "Убийство"Расследуется уголовное дело по статье "Убийство"Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено 10 августа 2019 года в Максатихе Тверской области. Между бывшими супругами возникла ссора, мужчина взял молоток и несколько раз ударил им женщину по голове, а затем нанес множественные удары ножом в область шеи.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали по "горячим следам".

- Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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