Переулок Огородный в Твери закроют для транспорта
Движение и парковку автомобилей ограничат на два месяца
Огородный переулок закроют на два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прекратить движение и парковку всех видов транспорта в Огородном переулке Твери на участке от дома № 4 до Комсомольского проспекта распорядилась администрация Твери. Мера связана с проведением работ по техперевооружению участка теплотрассы.
Работы будут проводиться в течение двух месяцев: начнутся в 9:00 утра 15 августа и завершатся в 21:00 вечера 15 октября 2019 года.
Объезд участка будет производиться в соответствии с временными знаками дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU