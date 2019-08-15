Переулок Огородный в Твери закроют для транспорта

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-15T12:11:17+03:00

Огородный переулок закроют на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение и парковку автомобилей ограничат на два месяца

Изменить размер текста: A A

Прекратить движение и парковку всех видов транспорта в Огородном переулке Твери на участке от дома № 4 до Комсомольского проспекта распорядилась администрация Твери. Мера связана с проведением работ по техперевооружению участка теплотрассы.

Работы будут проводиться в течение двух месяцев: начнутся в 9:00 утра 15 августа и завершатся в 21:00 вечера 15 октября 2019 года.

Объезд участка будет производиться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU