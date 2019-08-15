2019-08-15T12:11:17+03:00
Общество

Переулок Огородный в Твери закроют для транспорта

Движение и парковку автомобилей ограничат на два месяца
Ольга ТРОФИМОВА
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Огородный переулок закроют на два месяцаОгородный переулок закроют на два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прекратить движение и парковку всех видов транспорта в Огородном переулке Твери на участке от дома № 4 до Комсомольского проспекта распорядилась администрация Твери. Мера связана с проведением работ по техперевооружению участка теплотрассы.

Работы будут проводиться в течение двух месяцев: начнутся в 9:00 утра 15 августа и завершатся в 21:00 вечера 15 октября 2019 года.

Объезд участка будет производиться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными, заранее планировать маршруты проезда и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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