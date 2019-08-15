2019-08-15T14:17:40+03:00
Происшествия

ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия в Тверской области

Бандиты переделывали гражданские образцы в боевые аналоги
Ольга ТРОФИМОВА
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ФСБ пресечена деятельность преступной группировки Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской областиФСБ пресечена деятельность преступной группировки Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области
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Преступная группа, деятельность которой была пресечена Управлениями ФСБ и МВД России по Тверской области, занималась модернизацией гражданских образцов оружия в боевые аналоги и сбывала их на территории региона.

- В месте проживания участников группировки из незаконного оборота изъято: 2 пулемета, 10 винтовок и карабинов, 4 пистолета-пулемета, 12 пистолетов и револьверов, 23 артиллерийских снаряда и мины, 19 ручных осколочных гранат, 2 кумулятивных снаряда, более 1700 патронов различного калибра, 15 основных частей и значительное количество комплектующих для изготовления оружия, 25 единиц холодного оружия, а также наркотические вещества растительного происхождения, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области.

Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК России («Незаконный оборот оружия»). Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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