Под Тверью мужчина незаконно арендовал участок в 1000 квадратных метров
В надзорный орган обратились члены СНТ "Тверца". Собственники усомнились в законности предоставления в аренду земельного участка, которое было произведено без их согласия.
Прокуратура установила, что департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери предоставил земельный участок площадью 1000 кв. м. гражданину, не являющемуся членом садоводческого товарищества.
- По выявленному факту прокуратурой района главе г. Твери внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
Договор аренды земельного участка расторгнут, права членов СНТ "Тверца" восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU