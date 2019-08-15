Под Тверью мужчина незаконно арендовал участок в 1000 квадратных метров

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-15T10:52:07+03:00

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В надзорный орган обратились члены СНТ "Тверца". Собственники усомнились в законности предоставления в аренду земельного участка, которое было произведено без их согласия.

Прокуратура установила, что департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери предоставил земельный участок площадью 1000 кв. м. гражданину, не являющемуся членом садоводческого товарищества.

- По выявленному факту прокуратурой района главе г. Твери внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Договор аренды земельного участка расторгнут, права членов СНТ "Тверца" восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU