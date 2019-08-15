В Твери ребенок оказался под колесами иномарки

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-15T10:34:27+03:00

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Авария произошла вечером, 14 августа на Беляковском пер. в Твери.

32-летний водитель, управляя автомобилем "Honda Civic", сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода, но в в зоне его видимости.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП ребенок с полученными травмами госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU