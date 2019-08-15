Двое детей пострадали в ДТП в центре Твери

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-15T10:16:10+03:00

В аварии пострадали двое детей Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Два автомобиля столкнулись на ул. Коробкова в Твери 14 августа.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 42-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле "Ford Focus" по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Toyota Rav4", который ехал по главной дороге под управлением 57-летней женщины-водителя.

В результате столкновения "Toyota Rav4" съехала в кювет.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля "Toyota Rav4" - двухлетняя девочка, находящаяся в детском автокресле, и восьмилетняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности. С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU