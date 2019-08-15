Двое детей пострадали в ДТП в центре Твери
Два автомобиля столкнулись на ул. Коробкова в Твери 14 августа.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, 42-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле "Ford Focus" по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю "Toyota Rav4", который ехал по главной дороге под управлением 57-летней женщины-водителя.
В результате столкновения "Toyota Rav4" съехала в кювет.
В аварии пострадали пассажиры автомобиля "Toyota Rav4" - двухлетняя девочка, находящаяся в детском автокресле, и восьмилетняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности. С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU