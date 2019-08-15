Из-за ремонта путей на участке Москва-Тверь отменят несколько пар электричек
С 15 августа Московско-Тверская ППК отменяет некоторые пригородные поезда. Изменения в расписание вводятся в связи с обновлением инфраструктуры Октябрьской железной дороги службами ОАО «РЖД».
В частности, будут отменены электропоезда:
№6708 Москва - Тверь отправлением в 9:01 - 15, 21 и 22 августа;
№6715 Тверь - Москва отправлением 14:26 - 15, 21 и 22 августа;
№6606 Москва - Конаково отправлением 9:22 (отменен на участке Поваровка - Конаково) - 28 августа;
№6610 Москва - Конаково отправлением 13:25 (отменен на участке Крюково - Конаково) - 27 августа;
№6611 Конаково - Москва отправлением 14:30 (отменен на участке Конаково - Поваровка) - 28 августа;
№6613 Конаково - Москва отправлением 18:09 (отменен на участке Конаково - Крюково) - 27 августа.
Уточнить расписание следования поездов можно в кассах железнодорожного вокзала или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU