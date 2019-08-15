2019-08-15T09:19:58+03:00
Общество

Из-за ремонта путей на участке Москва-Тверь отменят несколько пар электричек

Пассажиров просят заранее уточнять расписание
Ольга ТРОФИМОВА
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На участке Москва-Тверь отменили несколько пар электричекНа участке Москва-Тверь отменили несколько пар электричекФото: Василий ХОДАРЕВ
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С 15 августа Московско-Тверская ППК отменяет некоторые пригородные поезда. Изменения в расписание вводятся в связи с обновлением инфраструктуры Октябрьской железной дороги службами ОАО «РЖД».

В частности, будут отменены электропоезда:

№6708 Москва - Тверь отправлением в 9:01 - 15, 21 и 22 августа;

№6715 Тверь - Москва отправлением 14:26 - 15, 21 и 22 августа;

№6606 Москва - Конаково отправлением 9:22 (отменен на участке Поваровка - Конаково) - 28 августа;

№6610 Москва - Конаково отправлением 13:25 (отменен на участке Крюково - Конаково) - 27 августа;

№6611 Конаково - Москва отправлением 14:30 (отменен на участке Конаково - Поваровка) - 28 августа;

№6613 Конаково - Москва отправлением 18:09 (отменен на участке Конаково - Крюково) - 27 августа.

Уточнить расписание следования поездов можно в кассах железнодорожного вокзала или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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