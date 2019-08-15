Вахту у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве будут нести воспитанники патриотических объединений из Тверской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-15T09:00:30+03:00

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Честь представлять регион на Посту №1 России выпала представителям военно-патриотического клуба «Горностай» (г. Тверь), а также воспитанникам патриотического объединения «Чайка» (п. Пено), ВПК «Феникс» (г. Красный Холм), отряда «Русь» (г. Торопец), юношеского военно-спортивного клуба «Патриот» им. В. И. Роборовского (Удомельский городской округ) и команде гимназии №1 им. В. Я. Шишкова (г. Бежецк).

15 августа нести вахту у Вечного огня 50 воспитанников патриотических объединений будут по очереди.

Одна из задач мероприятия – приобщить подрастающее поколение к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, расширить сеть детских и молодежных объединений военно-патриотической направленности.

- Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU