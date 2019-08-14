Фестиваль народных промыслов и ремёсел "Золотая нить традиций" пройдет в Тверской области

14 Авг. 23:23 2019-08-14T23:25:46+03:00

Фестивлаь будет инетерсен и взрослым, и детям Фото: Ирина ТАРАСОВА

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30 и 31 августа в Городском саду Кашина Тверской области пройдет Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел "Золотая нить традиций".

Программа будет разносторонней. В первый день запланированы научные встречи и круглый стол. А вот второй день будет посвящен непостредственно празднику.

30 августа:

- Научно-практическая конференция

- Круглый стол о поддержке промыслов

- Открытие выставки мастеров

31 августа:

- Выступление группы "Отава Ё"

- Мастер-классы

- Кулинарная площадка

- Зона былин и сказаний

- Музей музыки

- Ярмарка-продажа изделий народного промысла

30 августа в 12:00 — 31 августа в 17:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU