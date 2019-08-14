Фестиваль народных промыслов и ремёсел "Золотая нить традиций" пройдет в Тверской области
Вход свободный
Фестивлаь будет инетерсен и взрослым, и детямФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 и 31 августа в Городском саду Кашина Тверской области пройдет Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел "Золотая нить традиций".
Программа будет разносторонней. В первый день запланированы научные встречи и круглый стол. А вот второй день будет посвящен непостредственно празднику.
30 августа:
- Научно-практическая конференция
- Круглый стол о поддержке промыслов
- Открытие выставки мастеров
31 августа:
- Выступление группы "Отава Ё"
- Мастер-классы
- Кулинарная площадка
- Зона былин и сказаний
- Музей музыки
- Ярмарка-продажа изделий народного промысла
30 августа в 12:00 — 31 августа в 17:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU