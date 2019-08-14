Жители Твери смогут помочь бездомным животным

14 Авг. 22:55 2019-08-14T22:55:09+03:00

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Каждую третью субботу августа отмечается Всемирный день защиты бездомных животных. Дата установлена в 1992 году по решению Международного сообщества по защите прав животных.

В 2019 году дата выпадает на 17 августа. В этот день волонтёры Инициативной группы по защите животных г. Твери совместно с сотрудниками областной библиотеки имени Горького проводят благотворительную акцию в помощь бездомным животным.

- Все желающие могут внести свои пожертвования в виде сухого корма, круп, консервов для кошек и собак, медикаментов и т.д.

Сбор будет организован с 12:00 до 15:00 на территории летней читальни "Книжный шатер" во дворе библиотеки на Свободном переулке, 3. Там же развернется книжная выставка «Формула добра», представляющая литературу о домашних животных.

В библиотеке, в отделе патентно-технической и экологической информации ко дню защиты животных открыта фотовыставка кинолога Игоря Леонидовича Семёнова «О тех, кто не предаёт».

ИСТОЧНИК KP.RU