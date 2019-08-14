Тверским школьникам предлагают поделиться мечтами о будущем

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-14T18:58:45+03:00

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Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» объявила Ассамблея народов России совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участвовать в конкурсе могут школьники 3-6 и 7-11 классов. Региональный этап стартует 1 сентября.

Свои мечты о будущем конкурсанты могут изобразить на рисунках и плакатах формата не менее А4 и не более А3.

Прием творческих работ будет организован в Ресурсном центре в сфере национальных отношений Тверского регионального отделения Ассамблеи народов России по адресу: ул. А. Дементьева, 37. Справки по тел: 8-904-011-95-13.

Победителей регионального этапа выберут зимой. Финал будет проведен на Весенней сессии межвузовской научно-практической конференции «Русь историческая – Русь грядущая: образы, знаки, символы» в 2022 г. и приурочен ко Дню России.

ИСТОЧНИК KP.RU