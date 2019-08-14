В Тверской области обокрали дом петербуржца
Похититель вынес из помещения бензоинструменты и садовый инвентарь
За кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратился 59-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дом и похитил бензоинструменты и садовый инвентарь. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 47-летний житель Фировского района. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что имущество продал, а деньги потратил.
За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU