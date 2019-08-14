В Тверской области обокрали дом петербуржца

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-14T17:48:13+03:00

За кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратился 59-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дом и похитил бензоинструменты и садовый инвентарь. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 47-летний житель Фировского района. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что имущество продал, а деньги потратил.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU