2019-08-14T17:48:13+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали дом петербуржца

Похититель вынес из помещения бензоинструменты и садовый инвентарь
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмыЗа кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратился 59-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дом и похитил бензоинструменты и садовый инвентарь. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 47-летний житель Фировского района. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что имущество продал, а деньги потратил.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24