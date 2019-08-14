В Твери "предприниматель" обналичивал деньги фирм-однодневок
Подозреваемый в незаконном обороте средств платежей и банковской деятельности был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.
В полиции сообщили, что злоумышленник не имел соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" осуществлял незаконные банковские операции - переводил и обналичивал деньги.
На финансовых махинациях "предприниматель" заработал 4,5 млн рублей.
За незаконную банковскую деятельность и неправомерное использование средств платежей мужчине грозит тюремный срок.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU