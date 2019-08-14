В Твери "предприниматель" обналичивал деньги фирм-однодневок

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-14T16:39:04+03:00

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Подозреваемый в незаконном обороте средств платежей и банковской деятельности был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

В полиции сообщили, что злоумышленник не имел соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" осуществлял незаконные банковские операции - переводил и обналичивал деньги.

На финансовых махинациях "предприниматель" заработал 4,5 млн рублей.

За незаконную банковскую деятельность и неправомерное использование средств платежей мужчине грозит тюремный срок.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU