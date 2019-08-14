В Тверской области у москвича украли лодку за 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-14T14:52:35+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Весьегонского отделения полиции обратился 53-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что вечером от берега реки Себла в деревне Приворот Весьегонского района Тверской области неизвестные похитили принадлежащую ему лодку. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место, опросили возможных свидетелей, проверили места сбыта краденого и установили подозреваемых в злодеянии. Ими оказались жители города Дмитров Московской области, мужчина и женщина 35 и 36 лет.

За кражу фигуранты могут отправиться в тюрьму на пять лет. Мужчина задержан, женщина находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU