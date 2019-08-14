2019-08-14T14:34:53+03:00
Общество

В Тверской области выявлены нарушения эксплуатации дорожной техники

В регионе провели инспекцию по объектам ремонта дорог
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проверили 300 единиц дорожной техники Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области проверили 300 единиц дорожной техники Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Профилактическое мероприятие "Дорожник" прошло в Тверской области. Государственными инженерами-инспекторами Гостехнадзора было проверено более 300 единиц техники, работающей на объектах строительства и ремонта автомобильных дорог региона.

В ходе рейда инспекторами пресечено более 30 нарушений правил эксплуатации дорожно-строительной техники. С целью устранения выявленных нарушений с владельцами машин проведена разъяснительная работа, доведены обязательные требования законодательства в области эксплуатации самоходной техники.

- Дорожная сеть – это серьёзная долгосрочная инвестиция, которая даст нам возможность развиваться экономически и социально. Наша задача – не допустить нарушения технологий. После ремонта дороги должны прослужить без ремонта как минимум в течение гарантийного срока, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что в 2019 году в Тверской области проходит масштабная кампания по ремонту дорог. Запланировано привести в порядок около 550 км региональных и местных дорог – всего 375 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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