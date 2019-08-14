В Ржевском районе Тверской области разваливается мост через реку Большая Лоча
Состояние моста через реку Большая Лоча на участке Зубцовского шоссе в городе Ржеве проверила прокуратура.
Надзорным органом установлено, что сооружение находится в аварийном состоянии.
- Общее техническое состояние по грузоподъемности, условиям долговечности и безопасности движения оценивается как угрожающее потерей несущей способности моста, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Реальные угрозы жизни и здоровью участников дорожного движения также создают выбоины, проломы в дорожном полотне, нечеткая разметка, отсутствие дорожных знаков.
- По результатам проверки межрайонной прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации города Ржева по содержанию моста и устранении выявленных нарушений. Требования прокурора удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU