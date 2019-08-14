2019-08-14T14:04:40+03:00
Общество

О сильных ливнях предупреждают жителей Тверской области

Дожди ожидаются в отдельных районах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прогнозируют сильные дождиВ Тверской области прогнозируют сильные дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС вновь предупреждает жителей о сильном дожде. Осадки ожидаются в течение дня 15 августа в отдельных районах Верхневолжья.

По прогнозу Тверского гидрометцентра ливень будет идти весь день. При этом будет тепло. Воздух прогреется до +22 градусов. Выходные прогнозируют без осадков.

Кстати, прошлый ливень, который обрушился на регион 13 августа, обернулся для жителей Вышнего Волочка настоящим потопом. За сутки город буквально ушел под воду.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминают, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий. Не стоит прятаться от непогоды около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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