Житель Тверской области задушил престарелую мать, потому что не хотел за ней ухаживать
Преступление совершил 60-летний житель города Бологое Тверской области.
Следствие установило, что мужчина проживал вместе со своей 87-летней матерью. Пожилая женщина нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья. Не желая ухаживать за больной женщиной, сын задушил мать.
- Бологовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - сообщили в областной прокуратуре.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU