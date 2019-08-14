Житель Тверской области задушил престарелую мать, потому что не хотел за ней ухаживать

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-14T10:01:24+03:00

Мужчина осужден на семь с половиной лет

Изменить размер текста: A A

Преступление совершил 60-летний житель города Бологое Тверской области.

Следствие установило, что мужчина проживал вместе со своей 87-летней матерью. Пожилая женщина нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья. Не желая ухаживать за больной женщиной, сын задушил мать.

- Бологовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - сообщили в областной прокуратуре.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU