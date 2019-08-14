2019-08-14T10:05:03+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП под Тверью

Автомобили столкнулись в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два водителя пострадали в ДТП под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДва водителя пострадали в ДТП под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла утром, 13 августа, на 29-м км автодороги Тверь-Рождествено-завод 1 мая-Ильинское Калининского района Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", проявил невнимательность к дорожной обстановке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Scenic", под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя с полученными травмами осмотрены на месте бригадой "скорой помощи", после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росгвардия проверяет безопасность летних лагерей
Житель Тверской области задушил престарелую мать, потому что не хотел за ней ухаживать
Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Тверской области
В столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадал подросток
Сегодня хоккейный клуб "Динамо" проведет в Твери домашний матч
Перед открытием 274-ого сезона в Тверском театре драмы состоится сбор труппы
После сброса сточных вод в реку предприятие в Тверской области заставили устранить нарушение
В Калининском районе Тверской области появится парк живой истории, а в Осташкове откроют Музей колокольчиков
Трое жителей Тверской области удостоены государственных наград
В Тверской области захоронили останки 281 бойца Красной армии
В Тверской области изъято 38 партий просроченных сладостей
Маршрутка опрокинулась в кювет под Тверью
По факту наезда на людей в Бежецке Тверской области возбуждено уголовное дело
В Твери у мужчины из подъезда украли велосипед
Ненастоящим сливочным маслом торговали в магазинах Тверской области
На оценку комиссии представят еще три объекта дорожной сети в Твери