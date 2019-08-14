Два человека пострадали в ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-14T10:05:03+03:00

Два водителя пострадали в ДТП под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 13 августа, на 29-м км автодороги Тверь-Рождествено-завод 1 мая-Ильинское Калининского района Тверской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", проявил невнимательность к дорожной обстановке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Scenic", под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя с полученными травмами осмотрены на месте бригадой "скорой помощи", после оказания медицинской помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU