Два человека пострадали в ДТП под Тверью
Автомобили столкнулись в Калининском районе
Два водителя пострадали в ДТП под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 13 августа, на 29-м км автодороги Тверь-Рождествено-завод 1 мая-Ильинское Калининского района Тверской области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Colt", проявил невнимательность к дорожной обстановке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Renault Scenic", под управлением 46-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя с полученными травмами осмотрены на месте бригадой "скорой помощи", после оказания медицинской помощи отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU