Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Тверской области
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Фабричная поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 2:35 ночи 14 августа.
По прибытии на место пожарные расчеты установили, что загорелась квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Личным составом ПСЧ-29 были эвакуированы 30 человек, из них восемь детей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, погибших и пострадавших нет.
Открытый огонь спасателям удалось ликвидировать лишь к утру. Пожар тушили 58 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России – 37 человек и 13 единиц техники.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU