2019-08-14T09:47:22+03:00
Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Тверской области

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Из горящего здания эвакуировали 30 человекИз горящего здания эвакуировали 30 человекФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Фабричная поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 2:35 ночи 14 августа.

По прибытии на место пожарные расчеты установили, что загорелась квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Личным составом ПСЧ-29 были эвакуированы 30 человек, из них восемь детей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, погибших и пострадавших нет.

Открытый огонь спасателям удалось ликвидировать лишь к утру. Пожар тушили 58 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России – 37 человек и 13 единиц техники.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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