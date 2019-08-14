В столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадал подросток
ДТП произошло в Калязинском районе
В ДТП пострадал подросток Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 13 августа на 87-м км автодороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Калязинского района Тверской области.
28-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди А6", не уступил дорогу автомобилю "ГАЗ-3307", под управлением 57-летнего водителя.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля "Ауди А6". С полученными травмами она доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU