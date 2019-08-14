2019-08-14T09:08:39+03:00
Спорт

Сегодня хоккейный клуб "Динамо" проведет в Твери домашний матч

Он состоится 14 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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Старт хоккейному сезону планируют дать первого сентября Фото: dynamo.ruСтарт хоккейному сезону планируют дать первого сентября Фото: dynamo.ru
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В среду, 14 августа, хоккейный клуб "Динамо" проведет домашний матч с фарм-клубом столичного ЦСКА - командой "Звезда".

Напомним, руководство региона и хоккейный клуб "Динамо-Москва" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в Верхневолжье в июне 2019 года. Тверь выбрана местом тренировок для двух команд Высшей хоккейной лиги - "Динамо-Тверь" и молодёжной хоккейной лиги – "Динамо-Москва".

Старт хоккейному сезону планируют дать первого сентября.

А пока, в рамках подготовки к сезону тверское "Динамо" проводит домашние матчи с клубами ВХЛ. В шести играх побед и поражений - поровну.

Матч "Динамо" - "Звезда" состоится в СК "Юбилейный". Начало в 14:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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