Сегодня хоккейный клуб "Динамо" проведет в Твери домашний матч

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-14T09:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 августа, хоккейный клуб "Динамо" проведет домашний матч с фарм-клубом столичного ЦСКА - командой "Звезда".

Напомним, руководство региона и хоккейный клуб "Динамо-Москва" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в Верхневолжье в июне 2019 года. Тверь выбрана местом тренировок для двух команд Высшей хоккейной лиги - "Динамо-Тверь" и молодёжной хоккейной лиги – "Динамо-Москва".

Старт хоккейному сезону планируют дать первого сентября.

А пока, в рамках подготовки к сезону тверское "Динамо" проводит домашние матчи с клубами ВХЛ. В шести играх побед и поражений - поровну.

Матч "Динамо" - "Звезда" состоится в СК "Юбилейный". Начало в 14:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU