Перед открытием 274-ого сезона в Тверском театре драмы состоится сбор труппы
22 августа в Тверском театре драмы пройдет сбор труппы перед открытием 274-ого театрального сезона.
Сбор труппы - это добрая ежегодная традиция. Во время встречи руководство театра рассказывает о ближайших планах и премьерах предстоящего сезона, поздравляет юбиляров, объявляет благодарности, раздает грамоты и делится достижениями.
Напомним, новый 274-ый сезон обещает порадовать и удивить. По словам руководителя литературно-драматургической части ТАТД Степана Каменева в наступающем творческом году эксперименты продолжатся.
Добавим, что открытие сезона на малой сцене состоится 3 сентября в 19:00 спектаклем «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» режиссера Александра Павлишина.
На большой сцене – 4 сентября в 18:30 зрители увидят майскую премьеру этого года – детектив «Свидетель обвинения» по Агате Кристи в постановке режиссёра Александра Павлишина.
ИСТОЧНИК KP.RU