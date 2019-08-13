Перед открытием 274-ого сезона в Тверском театре драмы состоится сбор труппы

13 Авг. 23:45 2019-08-14T00:28:56+03:00

Во время встречи руководство ТАТД расскажет о ближайших планах и премьерах

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22 августа в Тверском театре драмы пройдет сбор труппы перед открытием 274-ого театрального сезона.

Сбор труппы - это добрая ежегодная традиция. Во время встречи руководство театра рассказывает о ближайших планах и премьерах предстоящего сезона, поздравляет юбиляров, объявляет благодарности, раздает грамоты и делится достижениями.

Напомним, новый 274-ый сезон обещает порадовать и удивить. По словам руководителя литературно-драматургической части ТАТД Степана Каменева в наступающем творческом году эксперименты продолжатся.

Добавим, что открытие сезона на малой сцене состоится 3 сентября в 19:00 спектаклем «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» режиссера Александра Павлишина.

На большой сцене – 4 сентября в 18:30 зрители увидят майскую премьеру этого года – детектив «Свидетель обвинения» по Агате Кристи в постановке режиссёра Александра Павлишина.

ИСТОЧНИК KP.RU