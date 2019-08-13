После сброса сточных вод в реку предприятие в Тверской области заставили устранить нарушение
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при сбросе сточных вод в водные объекты.
Сообщается, что ранее был установлен факт сброса сточных вод в ручей Петровик и далее в реку Кашинка с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. За этим стояло муниципальное унитарное предприятие города Кашин.
По факту нарушения природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, об обязании обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
- Решение суда исполнено, на природоохранные мероприятия затрачено около 400 тыс. рублей, - уточняют в Тверской межрайонной природоохранной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU