После сброса сточных вод в реку предприятие в Тверской области заставили устранить нарушение

13 Авг. 23:25 2019-08-13T23:25:46+03:00

На природоохранные мероприятия было затрачено около 400 тыс. рублей

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Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при сбросе сточных вод в водные объекты.

Сообщается, что ранее был установлен факт сброса сточных вод в ручей Петровик и далее в реку Кашинка с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. За этим стояло муниципальное унитарное предприятие города Кашин.

По факту нарушения природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, об обязании обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

- Решение суда исполнено, на природоохранные мероприятия затрачено около 400 тыс. рублей, - уточняют в Тверской межрайонной природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU