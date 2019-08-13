В Калининском районе Тверской области появится парк живой истории, а в Осташкове откроют Музей колокольчиков

13 Авг. 21:19 2019-08-13T21:19:39+03:00

В правительстве распределили субсидии для объектов туристического показа

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Поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих новые объекты турпоказа и туристической инфраструктуры в Тверской области, обсудили на заседании правительства региона 13 августа.

Всего в 2019 году из регионального бюджета на эти цели направят более 8,6 млн рублей. В конкурсе на предоставление субсидий участвовали 27 проектов. По итогам конкурса поддержку получат 10 предприятий: «Мармеладная сказка» в Лихославльском районе, Музей золотного шитья в Торжке, Оленья ферма в Калининском районе, Музей пекарского дела в Старицком районе.

Поддержат за счет субсидий и создание интерактивного музея с реконструкцией деревенского быта под открытым небом "Русская ферма" в Старицком районе.

Ферму-музей деревенского быта планируется открыть и в Сандовском районе, а в Осташкове появится Музей колокольчиков.

В Калининском районе появится парк живой истории «Викинг» для проведения исторических реконструкций и событийных мероприятий.

В Зубцовском районе реализуется проект по созданию туристского информационного центра. Там будут сооружены инженерные коммуникации, закуплено мультимедийное оборудование, мебель, информационные стенды.

В Твери на средства субсидии планируется установить арт-объект рядом с музеем фотографии «Искра».

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, все объекты очень интересные, имеют свою территориальную направленность и могут послужить примером другим предпринимателям туристического сегмента.

ИСТОЧНИК KP.RU