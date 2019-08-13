Трое жителей Тверской области удостоены государственных наград

СЕГОДНЯ 20:51 2019-08-13T20:51:01+03:00

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Трое жителей Тверской области были удостоены госнаград за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получила председатель Тверского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Нина Комова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен водитель комплексного центра социального обслуживания населения Краснохолмского района Сергей Пичин.

Директору архитектурной студии «Перспектива» Александру Черкасову присвоено почётное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Поздравляя жителей Верхневолжья с заслуженной наградой, губернатор Игорь Руденя отметил профессионализм представителей тверского региона, их активное участие в общественной жизни Тверской области, преданность любимому делу, а также способность реализовывать важные инициативы и проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU