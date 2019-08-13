2019-08-13T20:51:01+03:00
Общество

Трое жителей Тверской области удостоены государственных наград

Торжественное вручение состоялось в областной столице
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Трое жителей Тверской области удостоены государственных наградТрое жителей Тверской области удостоены государственных наградФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Трое жителей Тверской области были удостоены госнаград за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получила председатель Тверского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Нина Комова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен водитель комплексного центра социального обслуживания населения Краснохолмского района Сергей Пичин.

Директору архитектурной студии «Перспектива» Александру Черкасову присвоено почётное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Поздравляя жителей Верхневолжья с заслуженной наградой, губернатор Игорь Руденя отметил профессионализм представителей тверского региона, их активное участие в общественной жизни Тверской области, преданность любимому делу, а также способность реализовывать важные инициативы и проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области захоронили останки 281 бойца Красной армии
В Тверской области изъято 38 партий просроченных сладостей
Маршрутка опрокинулась в кювет под Тверью
По факту наезда на людей в Бежецке Тверской области возбуждено уголовное дело
В Твери у мужчины из подъезда украли велосипед
Ненастоящим сливочным маслом торговали в магазинах Тверской области
На оценку комиссии представят еще три объекта дорожной сети в Твери
Обустройство площади у стелы "Город воинской славы" в Твери идет с опережением графика
Под Тверью бродячие собаки снова напали на детей
В Твери обокрали посетителя кафе
Двое мужчин разгромили иномарку жителя Торжка в Тверской области
В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста
14 августа и для православных Твери начинается один из самых строгих постов - Успенский
Женщина до смерти избила мужа бейсбольной битой и обварила кипятком в Тверской области
На гендиректора предприятия "Зверохозяйство Мелковское" в Тверской области завели уголовное дело
Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области
В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира
В Твери сбили женщину на электросамокате
Проехать по отремонтированной улице Луначарского в Твери можно будет в ноябре
В Ботаническом саду Твери прозвучит ирландская средневековая музыка
Бродячие собаки загрызли почти два десятка кроликов в частном подворье в Твери
В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения
В Тверской области подвели итоги "театрального" конкурса
Активность клещей снизилась в Тверской области
По факту ДТП с пятью пострадавшими на границе с Тверской областью возбуждено уголовное дело
Тверские пасечники говорят, что мёда в этом году будет очень мало
В Твери посетитель кафе лишился смартфона