2019-08-13T15:41:55+03:00
Общество

Обустройство площади у стелы "Город воинской славы" в Твери идет с опережением графика

Также начались работы по созданию зоны отдыха в "Южном"
Ольга ТРОФИМОВА
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Работы на площади у стелы "Город воинской славы" идут полным ходом Фото: пресс-служба администрации ТвериРаботы на площади у стелы "Город воинской славы" идут полным ходом Фото: пресс-служба администрации Твери
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Благоустройство зон отдыха в Твери в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается.

Быстрыми темпами, с опережением графика, идут работы на площади у стелы "Город воинской славы". Демонтажные работы на объекте завершены на 80%, разобраны чаши фонтанов, специалисты производят армирование стен, следующий этап – бетонирование. Затем начнется завершающий этап работ.

В «Южном», напротив родильного дома № 1, где планируется создание благоустроенного сквера, подрядчик приступил к земляным работам. В этом году здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение, установлены лавочки и урны для мусора.

В отношении еще двух зон отдыха - сквера у памятника Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому и парка в посёлке Химинститута завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Также в 2019 году планируется установка интеллектуального городского освещения и видеонаблюдения на бульваре Цанова и на аллее Славы в Мамулино. Контракты с подрядчиком уже заключены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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