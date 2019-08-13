2019-08-13T12:39:37+03:00
Общество

Двое мужчин разгромили иномарку жителя Торжка в Тверской области

Ущерб оценили в 300 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин разбили иномарку местного жителяДвое мужчин разбили иномарку местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением в МО МВД России «Торжокский» обратился 34-летний житель Торжка. Мужчина сообщил, что неизвестные повредили, принадлежащей ему автомобиль марки «Мицубиси», который был припаркован во дворе дома на улице Красноармейская. У иномарки оказались выбиты стекла, проколоты колеса, помяты капот и двери. Ущерб оценили на сумму более 300 тысяч рублей.

Полицейские опросили жителей дома, проверили круг знакомых потерпевшего и установили возможную причастность к совершению преступления местных жителей 34 и 42 лет. Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. За умышленные уничтожение или повреждение имущества мужчинам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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