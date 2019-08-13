В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-13T12:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 12 августа, на 169-м км автодороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово Нелидовского района Тверской области.

32-летний велосипедист ехал по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств, по неустановленной причине выехал на проезжую часть и столкнулся со встречным автомобилем "Лада Гранта", под управлением 61-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU