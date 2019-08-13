2019-08-13T12:28:54+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста

ДТП произошло в Нелидовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили велосипедистаВ Тверской области сбили велосипедистаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Авария произошла вечером, 12 августа, на 169-м км автодороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово Нелидовского района Тверской области.

32-летний велосипедист ехал по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств, по неустановленной причине выехал на проезжую часть и столкнулся со встречным автомобилем "Лада Гранта", под управлением 61-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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