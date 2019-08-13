14 августа и для православных Твери начинается один из самых строгих постов - Успенский
14 августа начинается Успенский пост. Днем ранее, 13 августа, православные и Тверской области в том числе, празднуют заговенье - последний день, когда можно есть продукты животного происхождения (молочные, яйца, мясо).
- По строгости Успенский пост почти равен Великому, но он значительно короче - длительность его составляет две недели, комментирует протоиерей Сергий Дмитриев, настоятель прихода Ксении Блаженной.
В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав Церкви предписывает питаться сухой пищей, без отваривания. Во вторник и четверг можно есть вареное, но блюдо должно быть приготовлено без масла. В субботу и воскресенье разрешается вареная пища с растительным маслом.
Рыбу в Успенский пост не едят, кроме дня праздника Преображения Господня - 19 августа. В этот же день совершается первое освящение плодов нового урожая.
Священники объясняют, что строгость поста связана с тем, что он является данью уважения ко дню земной кончины Божией Матери. Потому пост телесный обязательно должен сопровождаться постом духовным - то есть воздержанием от развлечений и, тем более, от плохих дел, слов, мыслей и чувств.
В это время совершать свадьбы нельзя, венчаний в храмах в этот период тоже не бывает.
- В это время обязательно нужно вспомнить о своей душе - не просто зайти в храм, чтобы поставить свечу, а, тщательно подготовившись, исповедаться и причаститься, - уточняет Серший Дмитриев.
Успенский пост продлится до 28 августа - праздника Успения Пресвятой Богородицы.
ИСТОЧНИК KP.RU