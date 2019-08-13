На гендиректора предприятия "Зверохозяйство Мелковское" в Тверской области завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-13T11:10:34+03:00

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Гендиректор ОАО "Зверохозяйство Мелковское" подозревается в невыплате заработной платы работникам предприятия. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ возбуждено Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

По данным следствия, в период с 1 января по 9 июля текущего года генеральный директор предприятия осуществил выплату заработной платы работникам свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Невыплата заработной платы составила более 1,5 млн рублей.

Следствие полагает, что у гендиректора была возможность рассчитаться с сотрудниками, но он этого не сделал, решая текущие финансовые вопросы за счет заработной платы.

В настоящий момент следователи собирают доказательную базу, изучают бухгалтерскую и кадровую документацию Общества, проводят допросы сотрудников предприятия и представителей его администрации.

Решается вопрос с погашением задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU