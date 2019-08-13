2019-08-13T10:18:53+03:00
Происшествия

Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области

Пострадавший от госпитализации отказался
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пьяный подросток на мопеде попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиПьяный подросток на мопеде попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла поздно вечером 12 августа на улице Круча, в районе д. 4 с. Медное Калининского района.

Неустановленный водитель на автомобиле столкнулся с мопедом "Motolife", за рулем которого ехал 17-летний водитель.

По информации УГИБДД России по Тверской области подросток не имел прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Подросток с полученными травмами осмотрен на месте бригадой "скорой помощи", от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери обокрали посетителя кафе
Двое мужчин разгромили иномарку жителя Торжка в Тверской области
В Тверской области водитель на легковушке сбил велосипедиста
14 августа и для православных Твери начинается один из самых строгих постов - Успенский
Женщина до смерти избила мужа бейсбольной битой и обварила кипятком в Тверской области
На гендиректора предприятия "Зверохозяйство Мелковское" в Тверской области завели уголовное дело
В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира
В Твери сбили женщину на электросамокате
Проехать по отремонтированной улице Луначарского в Твери можно будет в ноябре
В Ботаническом саду Твери прозвучит ирландская средневековая музыка
Бродячие собаки загрызли почти два десятка кроликов в частном подворье в Твери
В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения
В Тверской области подвели итоги "театрального" конкурса
Активность клещей снизилась в Тверской области
По факту ДТП с пятью пострадавшими на границе с Тверской областью возбуждено уголовное дело
Тверские пасечники говорят, что мёда в этом году будет очень мало
В Твери посетитель кафе лишился смартфона