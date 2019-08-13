Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области
Пострадавший от госпитализации отказался
Пьяный подросток на мопеде попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером 12 августа на улице Круча, в районе д. 4 с. Медное Калининского района.
Неустановленный водитель на автомобиле столкнулся с мопедом "Motolife", за рулем которого ехал 17-летний водитель.
По информации УГИБДД России по Тверской области подросток не имел прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Подросток с полученными травмами осмотрен на месте бригадой "скорой помощи", от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU