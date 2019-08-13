Пьяный подросток на мопеде попал в аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-13T10:18:53+03:00

Пьяный подросток на мопеде попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла поздно вечером 12 августа на улице Круча, в районе д. 4 с. Медное Калининского района.

Неустановленный водитель на автомобиле столкнулся с мопедом "Motolife", за рулем которого ехал 17-летний водитель.

По информации УГИБДД России по Тверской области подросток не имел прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Подросток с полученными травмами осмотрен на месте бригадой "скорой помощи", от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU