В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира
Сообщение о пожаре в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Дачная в Твери поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 21:31 вечера 12 августа.
На место пожара убыли несколько отделений пожарно-спасательных частей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка кухни на площади 10 кв.м, закопчены стены. \
В результате ЧП пострадали два человека. Пожилая женщина с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу, а молодой мужчина с ожогами доставлен в ожоговое отделение ОКБ Твери.
Причина возгорания уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU