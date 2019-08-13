В одной из тверских многоэтажек сгорела квартира

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-13T09:53:17+03:00

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Сообщение о пожаре в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Дачная в Твери поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 21:31 вечера 12 августа.

На место пожара убыли несколько отделений пожарно-спасательных частей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка кухни на площади 10 кв.м, закопчены стены. \

В результате ЧП пострадали два человека. Пожилая женщина с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу, а молодой мужчина с ожогами доставлен в ожоговое отделение ОКБ Твери.

Причина возгорания уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU