В Твери сбили женщину на электросамокате
Авария произошла около 22:50 вечера 12 августа на ул. Виноградова в Твери.
27-летний водитель, управляя автомобилем "DAEWOO NEXIA", при повороте налево, наехал на 34-летнюю женщину, которая ехала на электросамокате по левому краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП женщина с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции напоминают, что по правилам дорожного движения, лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты, и иные аналогичные средства, к которым могут быть отнесены сигвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования правил.
ИСТОЧНИК KP.RU