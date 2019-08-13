СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-13T09:36:04+03:00

В Твери сбили женщину на электросамокате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла около 22:50 вечера 12 августа на ул. Виноградова в Твери.

27-летний водитель, управляя автомобилем "DAEWOO NEXIA", при повороте налево, наехал на 34-летнюю женщину, которая ехала на электросамокате по левому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции напоминают, что по правилам дорожного движения, лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты, и иные аналогичные средства, к которым могут быть отнесены сигвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования правил.

ИСТОЧНИК KP.RU