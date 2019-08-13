2019-08-13T08:48:52+03:00
Общество

Проехать по отремонтированной улице Луначарского в Твери можно будет в ноябре

Администрация ищет подрядчика для проведения ремонта
Ольга ТРОФИМОВА
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На ремонт улицы Луначарского потратят более 20 млн рублейНа ремонт улицы Луначарского потратят более 20 млн рублейФото: Влад КОМЯКОВ
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Лот на поиск подрядчика для ремонта улицы Луначарского в Заволжском районе Твери появился на сайте Госзакупок. Согласно конкурсной документации, потратить на ремонт планируется не более 22 млн. 743 тыс 475 руб. Деньги выделены из областного и городского бюджетов.

Предполагается, что улица должна полностью преобразиться. Дорога будет двухполосной. В рамках контракта подрядчику предстоит разобрать старое и уложить новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировать горловины колодцев, установить бордюрный камень, обустроить тротуары и пешеходные переходы, установить ограждение и дорожные знаки, нанести разметку.

Аукцион по выбору строительной организации состоится 20 августа, после чего с подрядчиком будет заключен договор. Завершить ремонтные работы на Луначарского по регламенту должны не позднее 15 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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