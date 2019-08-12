В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения
Нарушения законодательства выявили сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району. Незаконным культивированием наркосодержащего растения занимался 40-летний ранее судимый местный житель.
На территории своего приусадебного участка в деревне Речицы Конаковского района он вырастил 200 кустов запрещенного растения.
Полицейскими кусты были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что собирался использовать растения для личных целей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU