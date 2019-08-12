2019-08-12T20:04:12+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина вырастил 200 кустов запрещенного растения

Предприимчивому агроному грозит до двух лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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За культивирование запрещенных растений мужчине грозит тюремный срокЗа культивирование запрещенных растений мужчине грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Нарушения законодательства выявили сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району. Незаконным культивированием наркосодержащего растения занимался 40-летний ранее судимый местный житель.

На территории своего приусадебного участка в деревне Речицы Конаковского района он вырастил 200 кустов запрещенного растения.

Полицейскими кусты были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что собирался использовать растения для личных целей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства» мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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